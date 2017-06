Secretaria de Obras avança com serviços de pintura e limpeza em ruas e avenidas

A ação está acontecendo com equipes paralelas executando os trabalhos

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Vilhena (Semosp) executou nesta semana, através de equipes paralelas, a execução dos serviços de limpeza e pintura de importantes ruas e avenidas da cidade de Vilhena.

De acordo com o Secretário de obras, Josué Donadon, várias localidades foram atendidas em ritmo acelerado por equipes simultâneas da Semosp, que realizaram serviços de podas de gramas, remoção de poeiras dos meios fios, além do acabamento com pintura das estruturas compreendendo as laterais, canteiros centrais e algumas rotatórias.

“As ações pela Semosp estão acontecendo rápido. Nos últimos dias realizamos a limpeza e pintura das avenidas Paraná, Brigadeiro Eduardo Gomes, Benno Luís Graebin, Tancredo Neves, incluindo a Avenida 34 e Jô Sato. Além disso, executamos as mesmas ações nas rotatórias da BR-364 compreendendo os trechos também das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes, Paraná e acesso a BR-174. Iremos seguir a programação e ampliar a execução dos serviços em outros locais como determinou a prefeita Rosani Donadon”, enfatizou Josué Donadon.

As ações do programa “Cidade Limpa” permanecerão nos próximos dias cumprindo o calendário de demandas da Semosp e as próximas vias a serem contempladas serão a Avenida Liliane Gonzaga, que dá acesso à faculdade Avec e a rua E-01, que passa em frente ao Parque de Exposições de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria