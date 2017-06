VEC precisa reverter vantagem contra o Barcelona para avançar na final do campeonato

A missão não é nada fácil. Vilhena Esporte Clube (VEC) entra em campo neste domingo, 25, as 16h00 e precisa vencer por quatro gols para avançar à final.

A primeira partida da semifinal, o Barcelona abriu vantagem com três gols contra o Vilhena. A missão para o lobo do cerrado não será nada fácil. O VEC precisa fazer quatro gols em cima do catalão vilhenense e torcer para não levar nenhum gol durante o jogo

Com a situação delicada do Vilhena, cada gol passa a dar chance do clube avançar na final do campeonato. “A fórmula é atacar o time do Barcelona, sabemos muito que precisamos de uma vitória gorda e não será tão fácil”, disse o técnico do Vilhena.

Na partida de Domingo, o Vilhena voltará a contar três das peças fundamentais, os laterais, Bruno Santa Rosa e Thiago, e também o volante alemão. Apenas o sagueiro Bispo ficara fora da partida de domingo devido a uma expulsão no primeiro jogo da semifinal.

O Barcelona jogara também com um desfalque, o meia Niki que foi expulso após um desentendimento em campo. O catalão vilhenense pode até perder com dois gols que garante sua vaga na final.

Na primeira partida no estádio Portal da Amazônia, o mando foi do Barcelona no primeiro jogo. Já o segunda partida ficara no mando do Vilhena que conta com presença da torcida para o jogo de domingo.

Texto e Fotos: Petter Vargas

Fonte: Extra de Rondônia