Casa é parcialmente destruída por incêndio no Bairro São José

Uma residência localizada na Avenida Beira Rio, em frente ao numeral 1670, no Bairro São José, em Vilhena, foi parcialmente destruída por um incêndio na noite deste domingo, 25.

O fogo, que se alastrou rapidamente, destruiu todo o interior da residência de madeira e fez parte da estrutura da varanda vir a baixo.

A residência, que segundo informações repassadas por policiais militares, já foi usada como ponto para comércio de entorpecentes, atualmente era utilizada para encontro de usuários.

Como o proprietário do imóvel reside em um sítio, quando os vizinhos perceberam o fogo, o mesmo já tinha tomado grandes proporções e moradores de uma residência vizinha, precisaram desocupar o imóvel às pressas devido a proximidade das chamas.

Duas Unidades de Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros estiveram no local e rapidamente conseguiram controlar as chamas que atingiram cerca de cinco metros de altura.

Devido aos danos causados na fiação elétrica, funcionários da Centrais Elétricas de Rondônia (CERON) precisaram realizar reparos na rede.

A Polícia Militar registrou o caso que terá suas causas investigadas através de Perícia Técnica.



Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia