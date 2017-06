Homem é amarrado e torturado durante assalto



O crime ocorreu durante a noite de sábado, 24, em uma residência localizada na rua 910, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo informações, a vítima, um caminhoneiro de 37 anos, retornava de uma festa de aniversário e ao chegar em sua residência, se deparou com um indivíduo dentro do imóvel.

Após ter sido rendido pelo meliante, a vítima foi amarrada e torturada por algumas horas a ponto de sofrer traumatismo craniano e fratura no maxilar e em um dos ossos da face. Após as agressões, o infrator fugiu levando o aparelho celular e uma carteira contendo todos os documentos pessoas do caminhoneiro.

A vítima que só foi encontrada na tarde deste domingo, 25, por seu irmão, que suspeitou da demora do caminhoneiro que tinha uma viagem marcada para esta manhã, porém, não apareceu para buscar o caminhão.

Uma Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros conduziu o ferido, que além das fraturas, apresentava sangramento pelos ouvidos, até o pronto socorro do Hospital Regional.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e segue sob investigação.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia