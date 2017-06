Jovem morto com 22 facadas em Vilhena ainda não foi identificado

O jovem encontrado morto na manhã deste domingo, 25, em um dos quartos da residência onde morava localizada na Rua Paraíba, no Setor 19, em Vilhena, ainda não foi identificado.

Segundo informações da Polícia Militar, não foram encontrados na casa nenhum tipo de documento que levasse a identificação da vítima.

Ainda segundo informações, a mulher que suspostamente mantinha um relacionamento com o jovem e teria encontrado o corpo, desapareceu após comunicar a polícia e os vizinhos não souberam informar o nome da vítima.

O corpo do jovem que foi assassinado com 22 facadas em cima de sua própria cama, encontra-se no necrotério da funerária São Mateus, localizada ao lado do Hospital Regional, onde aguarda reconhecimento.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia