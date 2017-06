Motociclista com criança na garupa rampa lombada e se choca contra traseira de Hilux

O acidente ocorreu por volta das 11h00 deste domingo, 25, no cruzamento das Avenidas Rondônia com 1705, localizado em frente o supermercado Dourado, no Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Uma motociclista de aproximadamente 30 anos, seguia pela Avenida 1705, sentido BR-364, com sua filha de sete anos em uma motocicleta Yamaha Factor, com placa de Vilhena, quando rampou uma lombada presente no cruzamento com a Avenida Rondônia, se chocando contra a lanterna traseira esquerda de uma Toyota Hilux, também com placas de Vilhena.

De acordo com relatos do condutor da Toyota, um homem de cerca de 35 anos, que seguia no mesmo sentido, ele teria diminuído a velocidade para transpor a lombada e dado sinal para estacionar em frente o supermercado, localizado na lateral direita da via, momento em que foi atingido.

Testemunhas afirmaram que a motociclista, que foi arremessada sobre o canteiro central da via, sofrendo um corte profundo no joelho direito e diversas escoriações pelo corpo, após rampar a lombada, nem ao menos chegou a tocar o chão novamente, já se chocando diretamente contra a Hilux.

A Polícia militar de Trânsito (PTRAN) isolou a área e uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu a vítima até o pronto-socorro do Hospital Regional. A criança sofreu apenas uma leve escoriação na coxa direita e não precisou de atendimento médico.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia