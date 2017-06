Mulher fica ferida em acidente de trânsito no Jardim Primavera

O acidente ocorreu na tarde deste domingo, 25, no cruzamento da Avenida 1705 com a Rua Girassol, localizado próximo ao supermercado Dourado, no Jardim Primavera, em Vilhena.



Segundo a condutora do veículo Volkswagen Gol, com placas de Vilhena, a mesma transitava pela rua Girassol sentido BR-174, quando parou no cruzamento e ao perceber que o fluxo da via era favorável, tentou atravessar. Neste momento, a motorista teve seu veículo atingido por uma motoneta Honda Biz, também com placa de Vilhena.



A motociclista, que afirmou não ser habilitada, seguia pela Avenida 1705 sentido Juína e na queda, sofreu diversas escorriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional.

A condutora do veículo e os passageiros, não se feriram.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia