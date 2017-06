Operação entre PC, PM e PRF prende suspeitos de incendiarem quartel de Bom Futuro

Em operação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal no início da manhã deste domingo, 25, foram cumpridos diversos mandados de prisões preventivas contra os suspeitos de terem incendiado o Quartel da Polícia Militar do distrito de Bom Futuro.

A operação, que contou com a partição de 40 policiais, conseguiu identificar o mandante do crime e alguns participantes, sendo que seis destes foram presos.

Segundo informações, na noite anterior a prisão dos envolvidos, os mesmos teriam programado um churrasco para comemorar o ato que destruiu a base da PM daquela localidade. Churrasco este, que não ocorreu por conta do falecimento de um parente dos organizadores.

Juntamente com a prisão dos envolvidos, também foram apreendidas armas, munições, drogas e uma considerada quantia em dinheiro.

Os infratores e todo o material apreendido, foram representadas ao Departamento da Polícia Civil de Ariquemes para o registro da ocorrência.

Texto: Redação

Foto: Divulgação