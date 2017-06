Palestra em Vilhena reúne jornalistas, acadêmicos e estudantes de projeto social

O auditório da prefeitura de Vilhena recebeu quase 100 pessoas, na noite de sexta-feira, 23, para uma palestra com a jornalista Taís Seibt (ex-Zero Hora/RS).

Entre os participantes estavam jornalistas, acadêmicos de Jornalismo da Unir, de Pedagogia da Faculdade Santo André (FASA), representantes de entidades não-governamentais e alunos do projeto social “Educação Solidária à Caminho da Universidade”, que é desenvolvido pela Associação de Moradores dos Setores 08 e 08 (ASMON).

A prefeita Rosani Doandon esteve na abertura do encontro acompanhada pelos secretários de Educação, Raquel Donadon, de Comunicação, Esteban Vera, e Natal Jacob da pasta de Esporte. Marcaram presença ainda a coordenadora do Departamento de Jornalismo da Universidade de Rondônia (Unir/Vilhena), Maira Bitencourt, e a diretora da FASA, Flávia Smaniotto. Rosani deu boas vindas à palestrante e disse que Vilhena recebe a jornalista de braços abertos. “Seja bem vinda professora Taís. Sinta-se em casa e espero que retorne em outras oportunidades para compartilhar os seus conhecimentos com nossa comunidade”, comentou a prefeita em seu discurso de abertura do evento.

O tema da palestra foi “O Jornalismo e suas influências nos eventos de repercussão nacional”. A jornalista fez um breve histórico sobre o início do jornalismo e citou as primeiras edições do jornal The Wolrd de Joseph Pulitzer no final do século XIX. Em seguida falou sobre o período de transição dos governos militar para o presidencialista focando a implantação da Constituição de 1988, a influência da Rede Globo em relação às mudanças de governos e os “impeatchmados” Collor e Dilma. Taís relatou fatos ligados às manifestações de 2013 quando jornalistas chegaram a ser atacados fisicamente como foi o caso de Caco Barcelo durante uma de suas coberturas naquele ano. Ela mencionou investigações jornalísticas referentes à operação Lava Jato reproduzindo uma entrevista do programa “Conversa Com Pedro Bial” onde o jornalista da Globo conversa com Lauro Jardim sobre “furo jornalístico que causou ‘terremoto’ político” tratando as delações de Joesley Batista da JBS.

Estudantes do projeto social disseram que a palestra foi importante para o período de estudos que passam. “Eu achei superinteressante, principalmente pela forma como ela contextualizou os assuntos desde os primórdios do Jornalismo até os nossos dias. Com certeza, foi uma aula de muito proveito para mim e meus colegas de sala de aula. Quem não veio, perdeu a oportunidade de enriquecer mais seus conhecimentos”, destacou o aluno José Freire, 21.

No final da palestra, a jornalista abriu espaço para perguntas e os participantes levantaram questionamentos principalmente sobre o papel do Jornalismo como agente de influências nas mudanças de comportamento social.

Texto e foto: Assessoria