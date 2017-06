VEC empata com Barcelona e se despede do campeonato rondoniense

Estando com um jogador a menos, o Vilhena Esporte Clube (VEC) não conseguiu alcançar a vitória no jogo. Ficando empatado por 1 X 1 com Barcelona. O jogo ocorreu neste domingo, 25, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia) em Vilhena.

Com o resultado do jogo, o Lobo do Cerrado deu adeus para a final do campeonato rondoniense, devido a derrota sofrida no primeiro jogo contra o Barcelona de 3 X 0.

O jogo

No primeiro tempo o VEC se empenhou para alcançar o resultado esperado, mas deparou-se com difíceis barreiras que acarretaram em faltas.

Sua primeira chance veio aos 35 minutos. Após um cruzamento pela direita, o volante alemão emendou um chute, mas a bola passou próximo ao gol.

O VEC começava a pressionar o Barcelona, e aos 38 minutos numa jogada na pequena área, a bola sobrou para o camisa 09, que chutou para o canto direito do goleiro, abrindo o placar para o VEC de 1 X 0.

O Lobo do Cerrado dominava a posse da bola, fazendo jogadas pelo lado direito. Mas não conseguiam finalizar, chutando a bola para fora do gol, o atacante Robinho bem que tentou, mas a marcação estava forte. O primeiro tempo se encerrou com o placar de 1 a 0 para o Vilhena.

Na volta do intervalo, o Barcelona trabalhou e investiu mais no contra-ataque. E com um cruzamento do atacante xavão para o camisa 09 Cabixi pela esquerda, buscou levantar para o gol, mas na finalização a bola passou por cima.

A equipe do VEC tentou diminuir a vantagem dos contra-ataques, mas perdeu uma chance boa no gol, aos 10 minutos. O clima começava a esquentar entre os jogadores das equipes, diante da tensão Bruno Santa Rosa acabou sendo expulso do jogo, deixando o VEC com um jogador a menos.

Somente com 10 jogadores em campo, o Vilhena perdeu velocidade e ritmo no jogo. O Barcelona aproveitou a vantagem e empatou com uma jogada pela direita feita por Pato, onde ao ver o camisa 09 livre na área, tocou para o atacante que dominou no peito e em seguida chutou forte para dentro do gol, balançando a rede do goleiro Fernando Henrique.

A chance de reverter o jogo para o VEC, havia acabado. Após o empate o time tinha ficado desmotivado. O Barcelona, aproveitando a vantagem sobre o VEC tentou virar o placar com Cucau, que acabou perdendo a chance de marcar para o time.

Apesar do empate, o Barcelona garantiu sua vaga na final da competição. Agora o catalão vilhenense vai disputar a final contra o Real Ariquemes em duas partidas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia