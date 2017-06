VEC empata com Barcelona e se despedi da final do campeonato Rondoniense

Com jogador a menos o Vilhena não conseguiu impor o seu ritmo de jogo, e ficou no empate de 1 a 1 com Barcelona neste domingo, 25, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia) em Vilhena. Com o resultado o Lobo do cerrado dá adeus para a final do campeonato Rondoniense, já que no primeiro jogo perdeu por 3 a 0.

O jogo

No primeiro tempo o Vilhena buscava o resultado de todo o jeito, mas acabava esbarrando na falta de pontaria. A primeira chance do Vilhena venho aos 35 minutos após um cruzamento pela direita que sobrou para o volante alemão que emendou um chute, mas bola passou perto gol.

Vilhena começava a pressionar o campo do Barcelona e aos 38 minutos numa jogada na pequena área, a bola sobrou para o camisa 09 do Vilhena que foi oportunista e chutou no canto direito do goleiro abrindo o placar para o VEC 1 a 0.

O Lobo do Cerrado dominada a posse de bola com jogadas pelo lado direito com o atacante Robinho, mas não conseguia finalizar no gol e o primeiro tempo finalizou com a placar do de 1 a 0 para o Vilhena.

Na volta do intervalo, o Barcelona partiu para o contra-ataque com uma jogada do atacante xavão pela esquerda que cruzou para o camisa 09 Cabixi, mas na finalização jogou a bola encima do gol.

A equipe do VEC buscava diminuir a vantagem nos contra-ataques, perdendo um chance clara no gol aos 10 minutos. O clima começava a esquentar entre os jogadores das equipes, que o lateral do Vilhena Bruno Santa Rosa acabou sendo expulso do jogo ficando com um jogador a menos o VEC.

Com 10 jogadores em campo, o Vilhena perdeu velocidade e ritmo de jogo e o Barcelona aproveitou a vantagem que empatou o jogo com uma jogada pela direita do jogador Pato que viu o camisa 09 livre na área que dominou no peito e em seguida chutou forte no gol, balançando a rede do goleiro Fernando Henrique.

O chances de reverter o jogo para VEC tinha-se acabado que não conseguia criar mais jogadas de ataques. O Barcelona ainda quase vira o placar com cucau que perdeu uma chance clara no gol e jogo chegava no fim.

Apesar do empate, o Barcelona garantiu sua vaga na final da competição já que no primeiro jogo ganhou de 3 a 0 o Vilhena. O catalão Vilhenense vai disputar a final contra Real Ariquemes em duas partidas.

Texto: Petter Vargas

Fonte: Extra de Rondônia