CEREJEIRAS: Casal é feito refém e agredido durante tentativa de roubo em chácara

O crime ocorreu na primeira hora da manhã desta segunda-feira, 26, na chácara da Amizade, localizada às margens da BR-345, a poucos metros do perímetro urbano de Cerejeiras, ruma Colorado.

De acordo com relatos das vítimas, um casal que reside no local, dois bandidos armados invadiram a residência onde os fizeram reféns sob fortes ameaças e agressões físicas, como coronhadas nas costas e cabeça. Ainda segundo as vítimas, os indivíduos pediam dinheiro, afirmando que se não entregassem a situação iria piorar.

Se aproveitando de um momento de distração de um dos infratores, o dono do imóvel o agarrou na tentativa de retirar a arma de suas mãos, entrando em luta corporal com o mesmo pelo chão da casa.

Durante a luta, houve cerca de 4 disparos de ambos os agentes, que fugiram do local deixando para trás uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Claudinei Alves da Silva, vulgo “Tutu”, de 34 anos. Os disparos não atingiram as vítimas.

Diante dos dados contidos no documento, uma guarnição da Polícia Militar saiu em busca dos infratores, momento em que avistaram um jovem às margens da rodovia, que ao perceber a aproximação da viatura, embrenhou-se no mato, sendo necessário o apoio de outras guarnições, inclusive de Colorado, para fechar o cerco em meio a vegetação que era de difícil acesso.

Após uma longa perseguição, onde houve troca de tiros, o infrator foi rendido e preso. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, uma outra guarnição localizou o segundo indivíduo em uma residência localizada na Rua Portugal, esquina com a Fernando de Noronha. O segundo infrator foi identificado como Celso Lima Amaral, de 28 anos.

Os suspeitos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Civil da cidade para o registro da ocorrência e para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia