Para Batizoco, equilíbrio será a tônica das finais entre Barcelona e Real Ariquemes

“São jogos equilibrados”, destacou o técnico do Barcelona, Tiago Batizoco, sobre as finais do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017 contra o Real Ariquemes.

As partidas estão marcadas para os dias 1º de julho (em Ariquemes) e 8 de julho (em Vilhena).

No último domingo, o Barcelona ficou no empate com o VEC em 1 a 1 e garantiu sua classificação à decisão, por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0. “A conquista veio por méritos dos atletas que compraram a ideia do Barcelona em fazer um time diferente. Estão conseguindo o que foi programado e conquistando as metas”, destacou.

Com 10 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, o Catalão Vilhenense chega à decisão com a melhor campanha da competição. “É um trabalho até aqui com excelência, cumprindo as metas propostas a cada dia. O rendimento maior virá agora após 15 partidas”, acrescentou.

Para o treinador, os jogos serão equilibrados e desafiadores. “Vamos enfrentar a grande potência do Estadual e não será fácil”, finalizou.

O Barcelona encara no sábado (01/07), às 16 horas (horário de Rondônia), o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Autor e foto: Futebol do Norte