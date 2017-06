Posto Xodó está com promoção no litro da gasolina

O posto de combustíveis “Xodó”, localizado no Bairro Jardim Eldorado, está com promoção no litro da gasolina nesta semana.

O litro da gasolina comum estará sendo vendido a R$ 3,699 em dinheiro.

Além de abastecer o veículo, o cliente conta com uma conveniência e serviço de troca de óleo, o posto funciona das 06h00 às 22h00.

O espaço da conveniência é climatizado e conta também com ambiente aberto. E continua a promoção em cerveja lata palito Itaipava a R$ 21,99.

O posto e conveniência Xodó, esta localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo ao Park Shopping Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia