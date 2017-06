Prefeitura de Pimenteiras pagará salário e parte do décimo terceiro nesta semana

A partir desta quarta-feira, 28, a Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste pagará o salário do mês de junho.

Segundo informações do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), também será pago 50% do décimo terceiro salário a todos os servidores municipais, e a prefeitura manterá na folha de pagamento 42% por cento.

De acordo com a vice-prefeita Valéria Garcia, os pagamentos feitos pelo município e as antecipações, impulsionam a economia da cidade. E em tempos de crise econômica o orçamento fica mais apertado.

Por determinação do prefeito Vino, desde o início do governo, os recursos que entrarem no município devem ser economizados.

Essa ação permitiu que a Prefeitura pagasse os salários de todos os funcionários efetivos e de cargos comissionados e ainda antecipasse o pagamento de 50% do décimo terceiro salário.

Embora reclame da situação de crise financeira que o país vem enfrentando, Vino disse que continuará honrando com o compromisso que assumiu com os trabalhadores do município, e que é uma meta do seu governo.

Para o prefeito, esse ajuste nas contas públicas e o gerenciamento responsável dos recursos, é fruto de uma administração que dará ao cidadão o reconhecimento aos seus direitos. Ele acrescentou que o a Prefeitura tem mantido todos os seus serviços, realizando obras e buscando por novos projetos para o povo de Pimenteiras.

Autor: Assessoria

Foto: Divulgação