Semec recebe visita de representantes do Barcelona

O técnico do Barcelona, Tiago Batizoco, e o assessor de imprensa e diretor de Marketing do Catalão Vilhenense, Renato Barros, estiveram na manhã desta segunda-feira, 26, no gabinete do secretário de Esportes e Cultura, Natal Jacob (Natalzinho) para uma visita cordial e de agendamento do estádio “Portal da Amazônia” visando os treinos da equipe.

O encontro aconteceu um dia após a classificação do Barcelona ao empatar de um a um com o VEC.

No jogo anterior ao deste domingo, 25, o Barcelona havia vencido por 03 x 00 e agora vai disputar o primeiro jogo da decisão contra o Real Ariquemes no dia 02 de julho no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Segundo o assessor de imprensa do Barcelona, a Semec vem apoiando a equipe desde o início dos trabalhos. “Estamos aqui para agradecer o incentivo e apoio do Natalzinho. A manifestação de nossa gratidão é extensiva a prefeita Rosani Donadon e a toda equipe da Semec”, comentou Renato Barros.

Durante o encontro com o secretário da Semec, o técnico Tiago Batizoco confirmou agendamento dos treinos de seus atletas no estádio e elogiou o gramado e toda a estrutura do “Portal da Amazônia”.

Esta semana uma comissão do Barcelona vai se reunir coma prefeita Rosani Donadon para que os membros da equipe agradeçam pessoalmente o apoio da administração municipal.

Caso o Barcelona conquiste o Campeonato Rondoniense, Vilhena voltará a disputar competições nacionais como a Série “D”, o Brasileirão e a Copa Verde.

Texto e foto: Assessoria