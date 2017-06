SEMED anuncia Processo Seletivo para Porto Velho

Com 134 vagas, destas 10 direcionadas a pessoas com deficiência, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Porto Velho, no Estado de Rondônia vai abrir no dia 29 de junho de 2017 um novo Processo Seletivo destinado a Professores por prazo temporário.

As oportunidades estão distribuídas nas Zonas Rural e Urbana do município e devem ser preenchidas por profissionais da área de Séries Inicias 1º ao 5º ano, em que a exigência é Licenciatura em Pedagogia das Séries Iniciais.

Os salário que os profissionais farão jus é de R$ 1.572,61, acrescido gratificações e auxílio-transporte, de acordo com a localidade da vaga desejada.

Por meio do endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br é possível fazer a inscrição de maneira gratuita, até o dia 05 de julho de 2017.

Os concorrentes farão, como forma de classificação, Prova Objetiva provavelmente no dia 16 de julho de 2017, cujo resultado terá validade de um ano, passível de prorrogação.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação