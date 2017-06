Solicitação de Outorga para atividade de Piscicultura em Pimenteiras

O senhor Claudoir José da Silva Bueno, proprietário de um lote rural denominado sitio São Francisco, localizado na linha 11, rumo Santa Cruz, km -7, com CPF 778.337.401-87, torna a público que requereu junto a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 19/06/2017 a solicitação para Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos, para fins de atividade piscicultura em sua propriedade, com as seguintes Coordenadas Geográficas Latitude: S: 13° 28’15,5” e Longitude: W:61°05’40,15”.

Pimenteiras do Oeste , 19 de junho de 2017.

