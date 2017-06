UNIR abre Concurso Público para Professor de Letras-Libras

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, seleciona por meio de Concurso Público, dois Professores de Magistério Superior em Libras, da Classe A.

Os profissionais da área de Letras/Libras, com Graduação em Letras/Libras com pós-graduação lato sensu em Libras ou com certificação de Proficiência do MEC – PROLIBRAS, vão atuar em Dedicação Exclusiva no Campus Porto Velho

A remuneração mensal a ser paga ao contratado varia entre R$ 4.446,51 e R$ 5.123,90, além do auxílio-alimentação a quantia de R$ 458,00, conforme determina o edital completo já disponibilizado em nosso site.

Os interessados devem se inscrever a partir das 9h do dia 29 de junho de 2017, até o dia 08 de julho de 2017, e posteriormente, enviar o comprovante, com as devidas exigências para a Pró-Reitoria de Graduação, localizada no Campus José Ribeiro Filho, da Universidade Federal de Rondônia, BR 364, Km 9,5, Porto Velho.

Para selecionar os candidatos haverá Prova Escrita, Didática, prevista para ser aplicada às 9h do dia 02 de setembro de 2017 e Prova de Títulos, provável para às 15h30 do dia 08 de setembro de 2017.

Este Concurso Público terá validade de um ano, contado a partir do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da administração.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação