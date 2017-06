Bandidos armados rendem mãe e filho e roubam motocicleta

O roubo ocorreu por volta das 21h00 desta terça-feira, 27, em frente à residência das vítimas localizada no Parque Cidade Jardim 2, em Vilhena.

Segundo a proprietária da motocicleta Honda Bros, com placa OHM-9646 de Nova Mamoré, a mesma voltava do supermercado juntamente com seu filho, quando foram rendidos no portão de casa por dois indivíduos a bordo de uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, sendo que o carona estava armado.

Ainda segundo a vítima, um dos infratores encostou a arma em seu filho que conduzia a motocicleta e perguntou se a mesma possuía alarme. Após ser informado que o veículo não tinha alarme, o meliante exigiu a chave e a carteira do jovem, contendo além dos documentos da Bros, todos os seus documentos pessoais e os documentos de outra motocicleta de sua propriedade.

Após se apossar do veículo, os assaltantes fugiram e em sentido ignorado.

A polícia Militar foi acionada e de pronto, iniciou diligências em busca dos assaltantes, que são suspeitos de terem roubado uma outra motocicleta Honda Bros de cor preta, com placa NCX-3491 de Vilhena, em outro ponto da cidade, pouco tempo depois do roubo acima descrito.

Quem tiver alguma informação sobre as respectivas motocicletas, pode comunicar a Polícia Militar através do 190 ou, no caso da motocicleta de cor branca, ligar no 69-993494928, falar com Vânia Dutra.

Texto: Redação

Foto: Divulgação