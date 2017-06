Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool, receberá avaliador do Criciúma (SC)

Nesta sexta feira, 30, no Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool, em Vilhena o avaliador do Criciúma (SC) Benevan Ribeiro visitará o espaço e estará realizando testes com os futuros atletas.

De acordo com informações serão 03 dias de avaliação. Os testes ocorrerão no campo do Verdão e também no Club dos Estados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia