Condenado por tráfico, homem é detido pela quarta vez pela Força Tática

Um homem identificado como José Nicolau dos Reis, de 54 anos, foi detido pela terceira vez, pelo crime de tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira, 27, na Rua 1805, Bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, os policiais receberam informações de que José Nicolau estaria traficando entorpecente, usando uma motocicleta para fazer entregas a domicílio.

Ao notar o suspeito saindo com a moto, a guarnição fez abordagem e localizou nos bolsos de José, certa quantidade de crack, que ele alegou pertencer a sua esposa, Bruna Maia, de 27 anos, mas não soube explicar pra onde estava levando a droga, já que sua companheira estava em casa.

Diante das suspeitas, os policiais fizeram buscas na casa de José Nicolau, onde encontraram, drogas, dinheiro oriundo do comércio de entorpecente, além de objetos de procedência duvidosa.

Já no quarto do casal, foram encontrados materiais usados no preparo das porções de entorpecente, e em furos feitos nos muros do quintal também foram localizadas algumas porções de drogas.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia