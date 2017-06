CONE SUL: Policiamento é reforçado pelo 3º BPM

Operação Visibilidade acontece entre os dias 19 de junho até 30 de setembro e tem como meta reforçar a presença da Polícia Militar em locais movimentados.

No 3º BPM as áreas da operação estão no perímetro urbano e rural dos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras e Chupinguaia.

“É o modelo de policiamento que busca maior visibilidade da Polícia, aumentando a percepção da sociedade que a Polícia está trabalhando, proporcionando melhor sensação de segurança, com a presença estratégica da polícia, em pontos de grande fluxo de pessoas”, ressalta o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Coronel PM Ênedy Dias de Araújo.

Além das atividades rotineiras de policiamento ostensivo nos municípios serão ampliadas as ações em cruzamento de vias, acesso às feiras livres, proximidade de escolas e templos religiosos, próximos de estabelecimentos bancários, zona comercial e empresas com grande contingente de pessoas e parques.

O Comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Paulo André Santos de Souza, ressalta a importância da operação na região do Cone Sul. “O objetivo da corporação, com essa e outras medidas estratégicas, é tornar a polícia mais ostensiva, mais visível, e assim aproximar a polícia da sociedade. Reduzir a incidência de crimes nos locais onde há aglomerados de pessoas” explica.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria – 3º BPM