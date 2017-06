Confira o resultado do sorteio Extra de Rondônia e Rosangela Donadon

A 32° Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (EXPOVIL) acontece entre os dias 05 a 09 de julho, são mais de R$ 130 mil em prêmios. O preço do passaporte, que também dá direito a concorrer às premiações é R$ 90,00.

No palco da EXPOVIL são aguardados a dupla Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Althaír & Alexandre/ Yara Figueiredo, Humberto & Ronaldo e Wesley & Mauricio.

Cartelas

O Extra de Rondônia em parceria com a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) sorteou três cartelas para a edição 2017 da EXPOVIL.

Os ganhadores podem retirar as cartelas nesta quarta-feira, 28, das 15h00 às 17h30 na sede do site, localizado na Avenida Liberdade nº3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja os nomes:

** Anderléia Regina Garcia de Moura

** Luiz Felipe Gomes de Oliveira

** Diogo Lemples

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia