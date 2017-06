Dupla armada assalta lanchonete no Jardim Primavera

O assalto ocorreu na noite desta terça-feira, 27, quando dois sujeitos armados invadiram o Bar e Lanchonete Vitória, localizada na esquina da Rua 1703 com Avenida Rondônia, no Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com relatos dos clientes que foram rendidos pelos infratores, os indivíduos chegaram ao estabelecimento em uma Honda Pop de cor vermelha e exigiram que todos entregassem os celulares e carteiras.

Ainda segundo as vítimas, o alvo dos assaltantes era uma motocicleta Honda Bros 160, que estava estacionada na calçada em frente à lanchonete, pois os mesmo perguntaram quem era o dono e exigiu que o mesmo entregasse as chaves e o controle do alarme do veículo.

Após tentarem roubar a motocicleta e não conseguirem devido o alarme ter disparado, mesmo estando em posse do controle, os agentes desistiram da ação e fugiram no mesmo veículo que chegaram ao local.

Devido um dos agentes estar sem capacete, os clientes conseguiram especificar suas características físicas aos policiais militares, que saíram em diligência em busca dos criminosos.

Texto: Redação

Foto: Divulgação