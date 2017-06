Escola de Artes atende gratuitamente mais de 70 pessoas em Vilhena

Ao longo de três meses mais de 70 pessoas foram atendidas pelo projeto Escola de Artes “Isso e Amor”, coordenado pelo Ministério da Mulher (MM) da Igreja Adventista do 7º Dia, do distrito Jardim Primavera, no Bairro Cristo Rei em Vilhena.

As peças produzidas pelo grupo nos cursos de Bordado, Crochê e Artesanato Sustentável, foram expostas durante a cerimônia de entrega de certificados realizada na tarde de sábado, 24.

O cabeleireiro João Batista foi um dos que concluíram o curso de Artesanato Sustentável, produzindo durante as oficinas, luminárias, agulheiros e outros objetos com papel reciclado.

“O artesanato sempre esteve presente em minha vida, pois desde menino faço crochê, o que quero agora é me profissionalizar para melhorar a vida de minha família”, contou João.

Além de apreender a produzir, o grupo recebeu orientações quanto à venda das peças. Diretora do MM local e idealizadora do projeto, Cláudia Pereira, destacou que a iniciativa contou com a participação de voluntários e apoiadores, sendo o curso gratuito.

“Todas as terças nos reuníamos para aprender mais, houve participantes que estiveram presentes nos três horários. Animadas elas não desistiram!”, enfatizou Cláudia. Outra atividade oferecida foi o estudo da bíblia pelo instrutor de bíblico, Joel Nascimento.

A cerimônia contou também com a participação das artesãs Hurby Santos e Viviane Dias que compartilharam suas histórias de vida, convidando aos formandos a fazerem parte do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

Fonte: Assessoria