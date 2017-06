Estudante tem perna fraturada em acidente de trânsito em frente escola

O acidente acorreu por volta das 11h00 desta terça-feira, 27, no cruzamento da Rua Osvaldo Cruz com a Avenida Liberdade, localizado em frente à escola estadual Álvares de Azevedo, no Centro de Vilhena.

Segundo informações, um estudante saia da escola pela Avenida Liberdade em uma motoneta Honda Biz, com placa de Vilhena, quando foi atingido por um Chevrolet Vectra , também com placas de Vilhena, que seguia pela Rua Osvaldo Cruz, sentido UNIR, e teria invadido a preferencial.

O estudante, que teve a perna direita fraturada, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até pronto-socorro do Hospital. O condutor do carro não se feriu.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia