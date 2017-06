Governo assina contrato com Fundação Getúlio Vargas para realização de concurso público em Rondônia

O Governo de Rondônia assinou contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realização de concurso público para provimento de 80 vagas de cargos efetivos, já inclusas as disponibilizadas para portadores de necessidades especiais, no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos (Seae) e Secretaria Estadual de Finanças (Sefin) nas sedes administrativas em Porto Velho e nas regionais distribuídas no interior do estado. O edital deve ser publicado em no máximo 60 dias.

O contrato foi assinado pelo secretário da Sepog, George Braga, cumprindo determinação do governador Confúcio Moura em inserir no quadro de pessoal permanente do poder executivo especialistas em políticas públicas e gestão governamental com objetivo de evitar a rotatividade de servidores públicos em cargos gerenciais a cada troca de gestão. “Com a inserção de gestores públicos de carreira na máquina pública é possível criar uma memória no Estado e dar continuidade às ações evitando o ‘efeito sanfona’. A realização do concurso representa um legado desta gestão”, disse o secretário.

Para o governador Confúcio Moura é importante ter um grupo de carreira para que o Estado funcione de forma contínua, independente da gestão. “O Estado não é do governador, é do povo. Por isso é importante ter um grupo de carreira e compromissado. Precisamos de pessoas competentes que toquem o Estado independente de quem foi eleito”.

O concurso proverá vagas para os postos de técnico e analista, de nível médio e superior, respectivamente. Serão 10 vagas para especialista em gestão pública e gestão governamental a ser preenchidas por candidatos com formação em qualquer área do ensino superior. Para os cargos de analista de planejamento e finanças serão disponibilizadas seis vagas para candidatos com formação nas áreas de matemática (licenciatura), direito, administração, ciências contábeis e ciências econômicas.

Serão disponibilizadas ainda 18 vagas para o cargo de analista em tecnologia da informação e comunicação a ser concorridas por candidatos com formação nas áreas de sistema de informação, ciência da computação, engenharia da computação, tecnologia em redes de computador e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema.

Para nível médio estarão disponíveis seis vagas para os cargos de técnico em políticas públicas e gestão governamental. Já para nível médio com certificação de curso técnico profissionalizante em informática serão disponibilizadas 40 vagas para os cargos de técnico em tecnologia da informação e comunicação. De acordo com o contrato assinado, os vencimentos básicos serão nos valores de R$ 7,173,80 e R$ 3,191,90 mais benefícios legalmente aplicáveis para os cargos de analista e técnico, respectivamente.

Autor: Jane Carla

Fotos: Ésio Mendes