Policia Ambiental apreende caminhão carregado com lenha em Vilhena

Uma Guarnição da Policia Militar Ambiental apreendeu na tarde desta segunda-feira (26) na Estrada do rio Vermelho, zona rural de Vilhena um caminhão modelo Mercedes Bens de cor branca e placa NCF-2564, carregado com lenhas de várias essências e que seria utilizada em uma chácara.

A abordagem ao caminhão ocorreu nas coordenadas geográficas S 12°50’15.2” W60°08’39.5. O Motorista do caminhão, identificado como Marcos da Silva Teixeira de 39 anos, ao ser indagado sobre o Documento de Origem Florestal – DOF, o mesmo disse que não possuía, e disse apenas que teria sido contratado para realizar o frete da lenha junto de Mauricio L. de 31 anos, e que o dono do caminhão e da lenha teria ido buscar o referido documento. Em seguida Marcos recebeu voz de prisão.

Em seguida o caminhão carregado com a madeira juntamente com os envolvidos foi conduzido até o quartel do 3° Batalhão de Polícia Militar, onde foi realizada a mensuração conforme instrução dada pela Resolução CONAMA 411/2009, a qual totalizou a volumetria de 54.642 externos.

Durante os trabalhos de praxes no quartel, o senhor Flávio Pilz de 50 anos, que é o dono do caminhão e da madeira se apresentou e informou que não possuía o “DOF” da referida carga. Flávio disse ainda que a madeira seria levada para a sua chácara com a finalidade de ser usada por ele mesmo em suas atividades na chácara.

Diante do exposto foram tomadas as medidas administrativas, onde foi confeccionado o auto de infração nº 011347/BPA e registrada a ocorrência na Delegacia de Policia civil de Vilhena para que sejam tomadas as medidas cabíveis. O motorista foi intimado ao TC.

Autor e foto: Rondoniaovivo