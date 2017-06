Ponte que da acesso ao distrito de Novo Plano está em estado de calamidade; vídeo

O internauta Lazinho de Rondônia morador do distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relata que a ponte na linha 105 está em estado de calamidade.

Segundo Lazinho, a ponte fica sobre o Rio Pimenta, e moradores já escoraram com troncos para não desabar.

A estrada é de suma importância, pois há muitas fazendas e sítios, e toda produção passa por ela, se a ponte cair, será grande o prejuízo para região.

De acordo com Lazinho, a estrada é de responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Lazinho de Rondônia