Secretária de educação acompanha construção de escola no bairro Alphaville

A unidade escolar está em fase de conclusão e deve gerar mais de 360 novas vagas

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através da titular da pasta, professora Raquel Donadon, está acompanhando de perto o processo de conclusão das três obras de escolas municipais, entre elas, a escola de ensino fundamental localizada no bairro Alphaville, em Vilhena.

A obra ganhou força nestes últimos cinco meses e deve gerar mais de 360 novas vagas, atendendo os moradores dos bairros Assossete, Embratel, Embratelzinho, Ipê, setor 27 e adjacentes.

A secretária de educação percorreu toda a extensão da obra e conversou com os operários. A titular da pasta informou que juntamente com os responsáveis técnicos, está assistindo as últimas fases de conclusão. “É de grande interesse da atual administração em entregar essa obra à população; entregar a quem é de direito de usufruir do bem público”, disse A professora Raquel Donadon.

O engenheiro civil responsável pela obra, Renan Vieira de Andrade, falou que a obra é um colégio padrão nacional com seis salas de aulas e faz parte do termo de compromisso do Ministério da Educação/FNDE com a prefeitura de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria