Acidente entre motocicleta e bicicleta deixa duas pessoas feridas no Jardim América

O acidente ocorreu por volta das 17h00 desta quarta-feira, 28, a Avenida Tancredo Neves, próximo a escola Marcos Donadon, localizada no Jardim América, em Vilhena.

De acordo com relatos do jovem de 19 anos que pilotava a motocicleta Honda CG Fan 150, com placa de Vilhena, o mesmo seguia pela avenida, sentido Porto Velho, quando o ciclista, um adolescente de 15, que seguia pela Avenida das Orquídeas, não parou no entroncamento com a Tancredo Neves e entrou na frente de seu veículo.

Ainda segundo o condutor da motocicleta, o ciclista tentou acessar a lateral da via assim como ele tentou frear, porém, o impacto foi inevitável e ambos foram ao solo.

Na queda, o motociclista sofreu apenas uma escoriação no cotovelo direito, já o ciclista, que não teve ferimentos aparentes, perdeu a consciência por alguns minutos e ao retomá-la, se queixava de fortes dores nas costas.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiro conduziu o adolescente ao pronto-socorro do Hospital Regional e a polícia Militar de Trânsito isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia