Carreta com placas de Vilhena tomba próximo a Pimenta Bueno

As informações dão conta que na noite desta terça-feira, 27, uma carreta bi trem com placas de Vilhena carregada com milho, trafegava pela BR-364, sentido Porto Velho, quando próximo ao Km 180 acabou tombando.

Segundo o motorista, o acidente ocorreu devido a vários buracos na pista, que o fez perder o controle da direção e vir a tombar o veículo. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Kleiton Santos/Pimenta Virtual