COLORADO: criança de três anos é picada por cobra

O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, 28, em um sítio localizado na Linha 5 Rumo Colorado, onde uma criança de três anos foi picada por uma cobra quando brincava às margens de um riacho.

Segundo informações, enquanto a menina brincava no sitio dos avós, a cobra teria saltado do meio da vegetação e picado a mesma no braço.

Após o acidente, os avós da garota a conduziram de imediato até o hospital de Colorado, onde a criança recebeu os primeiros socorros e segue internada sob medicação.

Os avós da vítima não conseguiram identificar a espécie da cobra, pois o réptil teria fugido rapidamente em meio a vegetação, após picar a criança.

Texto: Redação

Fotos: Ilustrativa