É HOJE: Prefeitura de Vilhena convida população para conferência de saúde

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realizará hoje (quarta-feira), às 19h, a abertura da 8ª Conferência Municipal de Saúde em Vilhena.

O evento será realizado no Centro de Formação Maximiliano Kolbe (rua Antônio Pereira dos Santos, nº 713, bairro Jardim América) e se estenderá durante todo o dia desta quinta-feira, 29.

O cronograma foi construído com palestras voltadas à melhoria do setor. O evento subsidia a elaboração do Plano Municipal de Saúde que guiará os trabalhos do município na Saúde nos próximos quatro anos. A participação de todos os profissionais da área e da população é fundamental para a confecção de propostas.

A conferência tem como tema principal: Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas – Direito do Povo Vilhenense com eixo temático em Saúde da Mulher.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, o evento é de suma importância. “O SUS precisa que os usuários participem das decisões. A qualidade da Saúde só pode melhorar com a democratização da gestão. As pessoas precisam saber o que vai ser executado e cobrar dos gestores, mas precisam acima de tudo expor o que desejam que seja feito”, comentou.

A prefeita lembrou que um dos pilares da administração municipal é o conhecimento. “São diversas palestras e minicursos voltados aos nossos profissionais. O serviço é eficaz para o paciente quando o profissional está bem atualizado. Contamos com a participação de todos neste grande evento”, enfatizou Rosani Donadon. A mandatária também agradeceu o Conselho Municipal de Saúde pelos trabalhos prestados à Conferência.

As conferências municipais de saúde ocorrem sempre no primeiro ano de mandato do prefeito eleito e deve ser realizada até dia 30 de junho. Ela serve para levantar um diagnóstico da saúde local e levantar as necessidades da população, posteriormente são elaboradas propostas para o Plano Municipal de Saúde e vai para o Plano Plurianual do município (PPA) que é a construção coletiva de propostas e planejamentos para a gestão.

Texto e foto: Assessoria