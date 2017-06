Eletrobrás de Vilhena adere paralisação nacional

Funcionários da Eletrobrás Distribuição de Rondônia paralisam as atividades nesta quarta-feira, 22, em Vilhena.

De acordo com o dirigente sindical da Eletrobrás Vilhena, Wilson Diniz explicou que o objetivo da paralisação é o descumprimento da Diretoria com o plano de carreira e benefícios com os funcionários os servidores da Eletrobrás.

Wilson disse que representantes sindical da Eletrobrás Rondônia se reuniram com a Diretoria da empresa no estado de Rio de Janeiro e na conversa foi fechado um acordo coletivo de melhorias de plano de carreira e benefícios para os funcionários da instituição. “Como acordo não cumprido pela diretoria nós resolvemos fazer uma paralisação de 24 horas” afirma o dirigente sindical.

Wilson enfatiza que em virtude da paralisação de hoje, a diretoria se pronunciou em abrir negociações com todas as Eletrobrás do estado na terça-feira com cada representante das Eletrobrás do estado no Rio de Janeiro. “Se em caso não houver acordo com a diretoria provavelmente terá outra paralisação sem data definida”, ressaltou Wilson.

O representante ainda destacou que todas as Eletrobrás do Brasil acatarão com a paralisação. E no dia 30, todas as Eletrobrás participarão da greve geral em todo o Brasil contra a corrupção, a reformas da previdência, trabalhista e as privatizações finalizou Wilson.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia