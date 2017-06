Em Vilhena, bandidos furtam escola de música e deixam recado ao proprietário

Uma escola de música de Vilhena foi invadida por bandidos na última terça-feira, 27, e teve os seus instrumentos musicais roubados.

Os criminosos além de levarem os pertences do local, deixaram recados nas paredes informando: “em breve voltarei”.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o dono da escola de música chegou ao estabelecimento pela manhã, e ao entrar percebeu que uma das janelas e portas foram arrombadas.

O proprietário observou também que uma guitarra, um contrabaixo, seis pedais para instrumentos musicais, seis microfones, uma furadeira, um notebook e um roteador foram levados.

De acordo com a polícia que atendeu o caso, as paredes do local estavam pichadas com frases como “Eu voltarei, ha, ha, ha” e “O crime não para”. Segundo informações o estabelecimento possui câmeras de vigilância, que flagraram a ação dos suspeitos. E que suas imagens serão entregues ao departamento de investigação da Polícia Civil de Vilhena, para ser apurado.

A vítima indignada com o ocorrido postou em uma rede social a fatalidade e pediu que caso alguém veja os itens sendo anunciados nas redes sociais, acionem a polícia imediatamente. Em sensibilização ao caso, as pessoas estão compartilhando a postagem para ajudar o empresário.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução Rede Social