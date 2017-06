EXPOVIL: Cavalgada reunirá comitivas em desfile neste sábado

A tradicional Cavalgada da EXPOVIL pelas ruas de Vilhena será realizada no sábado, 01 de julho. Carroças, comitivas composta por cavaleiros e amazonas, máquinas agrícolas, carros alegóricos e veículos de todos os tipos farão parte do evento.

A concentração será na Praça Ângelo Spadari a partir das 9h00, seguindo pela Avenida Major Amarante, passando pela Marechal Rondon, atravessa a BR-364 seguindo pela Brigadeiro Eduardo Gomes até o Parque de Exposição Ovídio Miranda Brito. Já no parque o grupo participará da Queima do Alho e almoço.

A cavalgada é organizada pela Associação Vilhenense dos Agropecuaristas Vilhena (AVIAGRO), que alerta aos participantes quanto à proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e o transporte de pessoas em cima de carrocerias de caminhonetes e caminhões.

A FESTA

A Expovil 2017 – maior evento de agronegócio do sul de Rondônia – acontece de 5 a 9 de julho no Parque de Exposições de Vilhena e contará com exposição e feira agroindustrial, além de atividades de entretenimento, como rodeio, shows musicais e sorteio de prêmios.

A dupla sertaneja Bruno & Marrone se apresenta na abertura da festa. No dia 06 a dupla George Henrique & Rodrigo garante a atração. No dia 07, Althair & Alexandre fazem a primeira apresentação e logo depois o show fica por conta de Yara Figueredo. No dia 08 é a vez de Humberto & Ronaldo se apresentam. A festa termina no dia 09 de julho com shows de Vadir Alberto a partir das 16 horas, e Wesley & Maurício à noite após a final do rodeio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra de Rondônia