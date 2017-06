França Silva consegue apoio do diretor do Sine para criar Fundo de Trabalho e Emprego

Preocupado com o número de desempregados em Vilhena, o vereador França Silva (PV) está encabeçando o projeto com o apoio do Sine e da prefeita Rosani Donadon (PMDB).

Ele esteve reunido com Diretor Geral de Trabalho e Emprego e Renda do Sine, Augusto Celso Figueiredo da Silva, na manhã desta terça-feira, 27 de junho, em Vilhena.

O diretor veio de Porto Velho para tratar exclusivamente sobre o Fundo Municipal de Trabalho e Emprego (FMTE) na cidade.

O Conselho Municipal do Trabalho vai gerir o FMTE que estabelecerá diretrizes e prioridades para as políticas de emprego, renda e relações de trabalho, a análise das tendências do sistema produtivo, no âmbito do município, e a proposição de medidas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego sobre o mercado de trabalho.

França Silva explanou a finalidade do fundo para o diretor e solicitou o seu apoio para a criação do conselho. “Já temos o apoio de dois deputados vilhenenses e a experiência do diretor trará legitimidade ao fundo, devido a que ele conhece o funcionamento e os logros alcançados com sua implantação em outros estados”, asseverou o vereador.

Na reunião, França ressaltou a importância do conselho que vai acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos programas de emprego e relações de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, verba federal que não está sendo aproveitada no município.

O diretor Geral do Sine ressaltou a importância da questão: “O fundo vai ter a parceria do Sine. Investir em qualificação profissional vai refletir em melhorias na segurança, saúde e qualidade de vida. O fundo será referência em nível estadual, um marco para o estado e vai estimular as demais localidades”.

França se comprometeu em agendar uma reunião com a prefeita Rosani Donadon para tratar sobre a criação do fundo.

Texto e foto: Assessoria