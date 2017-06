Homem sofre corte profundo na cabeça após receber golpe de enxada

O crime ocorreu por volta das 13h00 desta quarta-feira, 28, na Lanchonete Bom Jesus, localizada na Rua 830, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Gilmar Passos dos Santos, de 40 anos, estava nas dependências da lanchonete, quando foi agredido com um golpe de enxada na cabeça por Sanderson Samuel Palmeira, de 31 anos, que passava na rua e simplesmente não teria gostado da forma como a vítima tinha olhado para ele.

A vítima tentou se defender com uma cadeira de plástico, porém, a mesma não aguentou a violência do golpe e a enxada acabou atingindo o crânio de Gilmar. Após desferir o golpe, Sanderson ainda teria entrado em luta corporal com a vítima.

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina pelo local, avistou algumas testemunhas acenando e pedindo por socorro, momento em que prenderam Sanderson em flagrante.

Gilmar, que foi socorrido por familiares até o pronto socorro do Hospital Regional, sofreu um corte profundo do lado esquerdo da cabeça e após dar entrada na unidade, sofreu diversas convulsões. O estado da vítima ainda é muito delicado, pois a mesma continua inconsciente.

Sanderson recebeu voz de prisão por lesão corporal grave e foi apresentado ao Departamento de Polícia civil para o registro da ocorrência.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia