Ônibus tomba na BR-364 e cai em ribanceira

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 28, no quilômetro 180 da BR-364, próximo a cidade de Pimenta Bueno.

O ônibus que saiu de Vilhena e atendia a zona rural de Pimenta Bueno, tombou após um dos pneus ter estourado e acabou caindo em uma ribanceira.

No momento do acidente, havia no veículo 09 passageiros, que sofreram ferimentos leves e foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Ana Neta.

Texto: Redação

Fotos: Pimenta Virtual