Real Ariquemes se prepara para duelo da primeira final com Barcelona

O Real Ariquemes está se preparando para o primeiro confronto da final do campeonato Rondoniense Sicoob.

O jogo será contra o time do Barcelona e ocorrerá neste sábado, 01, no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Em conversa com o Extra de Rondônia, o técnico do Real Ariquemes, Simonio Veiga informou que está trabalhando com a equipe e buscando corrigir alguns erros cometidos nos dois últimos jogos das semifinais. Segundo ele “A equipe está trabalhando a questão das finalizações, bolas paradas, detalhes que podem definir a partida.”

Simonio também ressaltou que não pretende fazer mudanças na equipe, mas sabe que alguns atletas estão se recuperando de lesões e não tem certeza do time que vai entrar em campo. Mas formará até sexta-feira o time oficial que entrará em campo contra o Barcelona.

O técnico ainda afirmou que, “O Barça não chegou à toa na final, a equipe é favorita. O time está de parabéns pela bela campanha que fez no campeonato. O técnico Thiago Batizoco fez um bom trabalho com os meninos da equipe”, enalteceu, Simonio Veiga.

Para o jogo da primeira final, o técnico Simonio Veiga enfatizou que a partida será difícil e o Real vai precisar se doar em campo para alcançar o título do campeonato. “Precisamos ganhar fora de casa e sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos conscientes do dever que temos por jogar em casa”, enfatizou o técnico.

O técnico destacou ainda que a rivalidade entre Barcelona e o Real Ariquemes existe somente no momento do jogo, mas fora do campo há muito respeito.

Ele afirmou ainda que os times precisam se unir para mudar o futebol de Rondônia. “Tem que haver respeito entre torcida e jogadores, e eu torço pelo trabalho que o Barcelona realizou durante do campeonato”.

Simonio conta que está tendo uma mobilização da torcida do Real para a partida de sábado. “A torcida é o décimo segundo jogador do time. Esperamos que o torcedor venha nos apoiar, e também estamos à espera da torcida do Barcelona que será bem recepcionada,” finalizou técnico do Real Ariquemes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução