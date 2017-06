VILHENA: Disputas do JOER inicia nesta sexta

Em visita ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 27, o Secretário Regional Ronaldo Elevato juntamente com o professor de educação física e chefe do Conselho Regional de Educação (CRE) Evandro Marcos de Oliveira, (foto secundária), informou que a abertura dos jogos será no dia 30 a partir das 19h30.

Os jogos ocorrerão no período de 30 de junho à 05 de julho os jogos estaduais de Rondônia (JOER). A disputa será regional entre os municípios do cone sul. Para a competição Vilhena receberá alunos de seis municípios sendo eles: Cabixi, Cerejeiras, Colorado, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras D’oeste.

O evento contará com 982 jovens, que disputarão nas modalidades esportivas de futsal, futebol, handebol, voleibol, basquetebol, badminton, atletismo, natação, xadrez, ciclismo, judô, taekwondo, karate, tênis de mesa, vôlei de praia e ginastica rítmica.

O Secretário Regional ainda ressaltou que o maior objetivo do JOER é contribuir para o desenvolvimento da criança e para a inserção da pratica do esporte para a vida toda.

Texto: Extra Rondônia

Foto: Extra Rondônia