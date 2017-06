Acidente entre motocicletas deixa mulher ferida

O acidente ocorreu por volta das 22h10 desta quinta-feira, 29, no entroncamento da Avenida Marques Henrique com a Avenida Marechal Rondon, localizado em frente à loja Brasil Tintas, no Centro de Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, um casal de jovens seguia em uma motocicleta Honda Biz com placa de Vilhena pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando teria se chocado contra outro casal em uma Honda CG Titan, pela Avenida Marques Henrique, sentido BR-364.

Na queda, o casal que da Biz não se feriu, porém, a mulher que seguia como carona na CG Titan, bateu com o joelho contra o asfalto e precisou ser conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. O esposo da vítima teve uma luxação na mão direita, mas não quis receber atendimento médico.

Segundo uma testemunha, que seguia em outra motocicleta no mesmo sentido que o casal da CG Titan, o condutor da Biz, trafegava com o farol desligado no momento do acidente.

A polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso.



Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia