CEREJEIRAS: bandidos armados tentam arrombar porta de residência a chutes

A tentativa de roubo ocorreu por volta de 01h00 desta quinta-feira, 29, em uma residência localizada na rua Amapá, esquina com a Panamá, próximo a Escola Jorge Teixeira.

Segundo relatos do proprietário do imóvel, o mesmo estava em casa quando ouviu o barulho dos vidros da porta frontal se quebrando. Ao se aproximar da porta, ele pode ver através da vidraça quebrada, três elementos, sendo que um destes estava armado, chutando a porta com violência. A vítima informou também, que os meliantes ao perceber sua presença, passaram a exigir que ele abrisse a porta sob fortes ameaças.

Ao perceberem que não lograriam êxito na ação e que o proprietário estava acionando a polícia, os infratores evadiram-se do local.

Após serem informados que os três indivíduos eram altos e magros, e que um estaria usando um capuz de cor vermelha, os militares saíram em diligência pelas proximidades do local, quando avistaram um sujeito em uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha, que empreendeu fuga em alta velocidade, após perceber a presença da guarnição.

Após alguns minutos de perseguição, o motociclista acabou sofrendo uma queda ao passar por uma rua esburacada e mesmo assim, ainda tentou fugir, correndo para um terreno baldio próximo ao local.

Ao adentrar no terreno, o jovem, que foi capturado e identificado como Marcio Oliveira da Costa, de 24 anos, dispensou uma faca e um capuz de cor vermelha, que também foram localizados e apreendidos pelos militares.

Marcio, que tem passagens pela polícia pelos crimes de furto, tráfico, entre outros, confessou o crime, porém, alegou ter praticado o mesmo sozinho.

Em buscas à residência do infrator, não foi localizado nada de procedimento ilícito, mas no imóvel estavam cinco jovens já conhecidos pela polícia pelos mesmos crimes.

O jovem foi apresentado ao Departamento de Polícia Civil de Cerejeiras para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Redação

Fotos: Ilustrativa