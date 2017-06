Em conferência, prefeita destaca avanços na saúde de Vilhena

Ela citou a contratação de médicos, vários deles especialistas, compra de equipamentos e medicamentos, recuperação e aquisição de veículos, entre outros

Na noite desta quarta-feira, 28, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) participou da abertura da 8ª Conferência Municipal de Saúde em Vilhena.

O evento aconteceu no Centro de Formação Maximiliano Kolbe e contou com a presença de várias autoridades políticas e profissionais da área da saúde, bem como de membros da sociedade interessados em contribuir com a formulação de propostas para melhorar a saúde no município.

Promovido pela Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o evento tem como objetivo elaborar com a participação de profissionais da área e da população o Plano Municipal de Saúde que guiará os trabalhos do município na Saúde nos próximos quatro anos.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, o evento é de suma importância. “O SUS precisa que os usuários participem das decisões. A qualidade da Saúde só pode melhorar com a democratização da gestão. As pessoas precisam saber o que vai ser executado e cobrar dos gestores, mas precisam, acima de tudo, expor o que desejam que seja feito”, comentou.

A conferência tem como tema principal: “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas – Direito do Povo Vilhenense”, com eixo temático em Saúde da Mulher.

Durante a abertura do evento, a prefeita Rosani Donadon destacou a importância da participação de todos os representantes da sociedade para o sucesso do evento bem como os avanços da gestão nas ações executadas para melhorar a saúde municipal. “Estamos trabalhando empenhados para melhorar a saúde de Vilhena. Desde o inicio do ano foram feitos muitos investimentos como a contratação de médicos, vários deles especialistas, compra de equipamentos e medicamentos, recuperação e aquisição de veículos, tudo para reestruturar a saúde que já está melhorando”, afirmou.

A mandatária também agradeceu o Conselho Municipal de Saúde pelos trabalhos prestados à Conferência. Rosani Donadon lembrou que neste mês de junho foram adquiridos mais de 200 equipamentos que serão destinados para equipar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também o Hospital Regional. Foram investidos mais de R$ 2 milhões na compra dos equipamentos. O valor faz parte do pacote de investimentos de R$ 8 milhões aprovados pela Câmara de Vereadores. “Há anos que o município não investia em equipamentos. Fizemos o compromisso de melhorar a saúde e estamos trabalhando empenhados para isso. Tenho certeza que, em breve, Vilhena voltará a ser referência na saúde em Rondônia”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria