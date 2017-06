Em Costa Marques, servidores entram na justiça para receber salário

O prefeito Vagner Miranda, o popular “Mirandão”, do município de Costa Marques, está tendo problemas para enfrentar a irá dos servidores públicos municipais, principalmente os da saúde.

Isto porque os servidores requerem o salário do mês de dezembro de 2016, que ainda não foi pago.

Nesta semana, reunião de emergência com diretores do Sindicado dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Rondônia (Sinderon) foi solicitada pela técnica de enfermagem e diretora para assuntos municipais, Jerivânea Fernandes, para tratar do assunto.

Ele afirmou que todas as negociações foram esgotadas com o executivo. Para Jerivânia, atraso do pagamento impõe ao servidor prejuízos financeiros irrecuperáveis, além do juros e mora que são cobrados pelo seus credores que achatam ainda mais o seu já bastante defasado salário. Assim sendo os servidores impetraram mandado de segurança contra o executivo.

Charles Alves de Oliveira, presidente da Sinderon, diz que “o pagamento em dia do salário do servidor é uma questão de cidadania e o atraso deliberado do mesmo fere a dignidade do trabalhador, uma vez que impede o mesmo de honrar seus compromissos e cumprir suas obrigações”.

A situação é semelhante a vários municípios de Rondônia, porém diferente que Vilhena, onde o servidor é pago na última sexta-feira do mês trabalhado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação