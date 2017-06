Festa da FEJUCA será neste sábado em Cabixi

Com várias atrações, Fejuca reúne público de Cabixi e região. A festa junina, que chega a sua 34ª edição, terá início na sexta-feira, 30 de junho, encerrando no domingo, 02 de julho.

Promovido pela Paróquia Cristo Rei, o arraial conta com uma programação animada que incluiu cardápio diversificado e música ao vivo com a dupla Valmir & Mauricio e o cantor Valdir Alberto.

Na sexta os visitantes poderão saborear um rodizio de pizza e curtir moda de viola, ao vivo. Já no sábado as 19h30 têm missa seguida de jantar, no cardápio dobradinha e vaca atolada, apresentação de dança, e bailão.

Já no domingo a venda do churrasco tem início as 7h00, seguida de missa, leilão, apresentação da quadrilha infantil, matinê, e sorteio de 01 moto, 03 novilhas e 01 capacete. A programação será realizada no salão da Paróquia Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação