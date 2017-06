Grupo Recanto da Praça oferece música ao vivo e delícias no cardápio

Para quem gosta de gastronomia e música ao vivo não faltarão opções para este final de semana. A diversão começa com o Festival do Peixe, a R$ 49,90 por pessoa, nesta sexta-feira, 30, no Recanto da Praça Cachaçaria. O buffet é completo e variado em pratos quentes e frios.

No cardápio da noite está incluso, sushis variados, bolinho de peixe, peixe frito, salmão grelhado com alcaparras, file de peixe empanado com panko coberto com molho catupiry, costela de tambaqui, pirão, paella, moqueca com camarão, sashimi de tilápia, ceviche e outros.

Reserva de mesa pode ser feita através do telefone (69) 9 9995-1388 ou 3322-4031. A Cachaçaria está localizada na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha Centro de Vilhena.

Sábado

Para o almoço de sábado, 01 de julho, o Restaurante Recanto da Praça, no 5º BEC, servirá a partir das 12h00 a tradicional feijoada com torresmo e aquela cervejinha gelada para acompanhar. Já as 17h00 o restaurante estará com música ao vivo. Aos que desejarem provar e saborear essas delícias, o restaurante fica localizado Rua Porto Velho nº 325, na Praça do 5º BEC.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia