Homem morto a facadas é sepultado como indigente em Vilhena

Nesta quarta-feira, 28, o homem que morreu com 22 golpes de faca na Rua Paraíba, no último dia 25, no bairro Novo Tempo, em Vilhena, foi sepultado como indigente.

De acordo com o agente funerário que recolheu o corpo, além das 22 facadas apresentou também alguns traumas.

Porém, foram tomadas todas as medidas para localizar algum parente ou alguma pessoa que o conhecia, como havia passado após 36 horas e a vítima não havia sido identificada teve que ser enterrado como indigente.

Para não ser sepultado enrolado em uma lona, a funerária São Matheus doou o caixão.

Contudo, as digitais e tecidos da vítima foram colhidas para que a identificação seja feita através de exame de DNA.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia